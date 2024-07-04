Мощный пожар вспыхнул неподалеку от «Сколкова»

Источник 360.ru: склад с деревянными поддонами загорелся недалеко от «Сколкова»

Крупный пожар начался в населенном пункте Новоивановское в Московской области, неподалеку от научно-технологического центра «Сколково». В распоряжении 360.ru оказались кадры с места ЧП.

Очевидцы рассказали, что изначально пожар возник на огороженной территории с местом хранения деревянных паллетов, но позже перешел на здание неподалеку. На место ЧП прибыли пожарные расчеты.

«Там огороженная территория. Раньше хранились паллеты. Что там сейчас горит, не знаю. Рядом стоит жилой дом. Огонь перекинулся на крышу, пожарные приехали», — рассказали собеседники 360.ru.

Причины ЧП и площадь распространения огня уточняются, информация о пострадавших не поступала.

UPD. Пресс-служба МЧС по Московской области подтвердила факт пожара. Ведомство уточнило, что ЧП произошло в районе дома 39 по Западной улице.