02 марта 2025 17:52 Открытое горение на складе в Большом Бунькове ликвидировали
Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складе пластиковой тары в деревне Большое Буньково Богородского городского округа. Пожар локализовали на площади 9500 квадратных метров, сообщила
пресс-служба ведомства.
«Открытое горение на складе в Московской области ликвидировано», — уточнили в министерстве.
Возгорание на складе с пластиковой продукцией
началось в ночь на 2 марта. Из-за сильного огня в постройке рухнула кровля. Тушение осложнили находившиеся внутри газовые баллоны. Предварительной причиной пожара назвали аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения. Окончательные выводы сделают после экспертизы.
Ногинская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты доследственной проверки.
Для тушения пожара
привлекли 108 специалистов МЧС и 38 единиц техники. Также на месте ЧП работает мобильная лаборатория.
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