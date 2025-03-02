МЧС сообщило об увеличении площади пожара на складе в Подмосковье

МЧС: площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 7 тысяч «квадратов»

Площадь пожара на складе с пластиковой продукцией в Московской области увеличилась до 7000 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Площадь пожара увеличилась до 7000 „квадратов“. На месте работают 76 сотрудников и 26 единиц техники», — заявили в ведомстве.

Ранее МЧС сообщило, что площадь возгорания на складе в деревне Большое Буньково выросла до пяти тысяч квадратных метров, обрушилась конструкция здания на 800 квадратных метрах.

Также к месту ЧП отправилась мобильная лаборатория. Специалисты отберут пробы воздуха около горящего здания и оценят их на соответствие предельно допустимой концентрации вредных веществ.