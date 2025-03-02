Пожар на складе в Большом Бунькове локализовали на 9,5 тысячи «квадратов»

МЧС: пожар на складе в Подмосковье локализовали на 9,5 тысячи кв. м

Специалисты МЧС локализовали на подмосковном складе пожар площадью в 9,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, на 2,5 тысячи «квадратов» рухнула кровля здания. Ликвидация пожара осложнилась тем, что внутри склада есть газовые баллоны.

«Внутри помещения — газовые баллоны, пожарная нагрузка склада велика. Все это осложняет тушение», — подчеркнули в пресс-службе.

В МЧС добавили, что специалисты анализируют в лаборатории пробы воздуха с места ЧП. Они оценят их на соответствие предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Пожар вспыхнул в Богородском районе — в деревне Большое Буньково. Огонь быстро распространился из-за большого количества пластиковой продукции, хранящейся на складе, а также из-за газовых баллонов и обрушившейся кровли.

Для ликвидации возгорания ведомство задействовало 108 специалистов и 38 единиц техники, рассказал замначальника ГУ МЧС по Московской области Алексей Логинов.