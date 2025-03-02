Пожар на складе в Большом Бунькове могли спровоцировать проблемы с проводкой

Предварительной причиной пожара на складе в Богородском назвали проводку

Склад пластиковой тары в Богородском городском округе вспыхнул из-за аварийного режима работы электропроводки или плафона освещения. Предварительные данные привела пресс-служба прокуратуры Московской области, уточнив, что окончательные причины установит экспертиза.

Ведомство поделилось кадрами с места тушения, на которых видно, что над полыхающей постройкой поднимается густой черный дым.

В прокуратуре подчеркнули, что на территории склада хранилась пластиковая тара. По последним данным, спасатели локализовали пламя на площади в 9,5 тысяч квадратных метров.

Контроль за установлением всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты доследственной проверки взяла под контроль Ногинская городская прокуратура.

Пожар на складе пластиковой тары в деревне Большое Буньково Богородского городского округа возник в воскресенье 2 марта. В пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщили, что из-за сильного огня в постройке рухнула кровля. Кроме того, тушение осложнили находящиеся внутри газовые баллоны.

Ведомство направило на место мобильную лабораторию для проверки концентрации вредных веществ в воздухе.