Отец пропавшего в Красноярске подростка подтвердил, что его сын нашелся

Отец пропавшего в Красноярске подростка подтвердил 360.ru, что его сын нашелся живым. Об этом первой сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Да, верно», — сказал мужчина.

Накануне вечером подросток, сын местного бизнесмена, ушел из дома вместе с неизвестным. Позже его отцу написали в мессенджер и потребовали 30 миллионов рублей выкупа, при этом поговорить с сыном не дали. Кроме того, мужчина обнаружил, что из сейфа пропали три миллиона.

Утром оперативники нашли таксистку, которая везла подростка. Она рассказала, что юноша был не один, а с девушкой. Где он был и чем занимался, еще предстоит выяснить правоохранительные органам.

В тот же день в Красноярске пропала 14-летняя школьница, которая, однако, вскоре сама вернулась домой и рассказала, что с юношей не знакома, а из дома ушла из-за конфликта с матерью.