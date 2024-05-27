Осколки сбитого беспилотника в белгородском селе Замостье повредили забор и машину
Гладков: беспилотник ВСУ сбили в селе Замостье в Белгородской области
Над селом Замостье в Белгородской области сбили украинский беспилотник. Осколки посекли забор жилого домовладения и повредили легковой автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Участники территориальной самообороны сбили очередной БПЛА самолетного типа. <…> Никто из мирных жителей не пострадал», — констатировал он.
Представители оперативных служб работают на месте происшествия.
Ранее в тот же день над Белгородской областью ликвидировали еще два беспилотника самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили их около 08:45. Примерно через полчаса после этого в Белгороде и Белгородском районе объявили о ракетной опасности, однако ее очень скоро отменили.
В ночь на 27 мая над Белгородской областью сбили еще один беспилотный летательный аппарат. Тогда же дроны — в общей сложности 11 — уничтожили над Орловской и Брянской областями и Краснодарским краем.