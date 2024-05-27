Сирены ракетной опасности прозвучали в Белгороде

Сигналы ракетной тревоги запустили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он рекомендовал жителям укрыться в безопасных местах и не выходить на улицу.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — указал Гладков.

В ночь на 17 мая российские системы противовоздушной обороны перехватили или ликвидировали 12 БПЛА. Половину из них сбили в Орловской области, четыре в Краснодарском крае и по одному — в Брянской и Белгородской областях.

Ранее режим ракетной опасности объявляли в Воронежской и Курской областях. Врио губернатора Алексей Смирнов посоветовал местным жителям быть бдительными и отметил, что средства ПВО привели в режим готовности.