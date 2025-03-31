В США годовалый ребенок в аквапарке заразился пожирающей мозг амебой

Годовалый мальчик в штате Арканзас в США заразился амебой Naegleria fowleri, которая пожирает мозг. Его самочувствие ухудшилось после похода в аквапарк. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Родители отправили ребенка на игровую площадку в аквапарке. Днем с ним все было хорошо, но когда вечером семья вернулась домой, у мальчика поднялась температура и началась тошнота.

Его срочно госпитализировали, но спасти маленького пациента не удалось, он скончался в больнице. Врачи выяснили, что ребенок заразился пожирающей мозг амебой Naegleria fowleri.

После ЧП в аквапарке начались проверки. Специалисты выяснили, что воду там плохо очищали и добавляли недостаточное количество хлорки. Кроме того, аппарат, добавляющий хлор в воду был сломан около месяца. В итоге в жидкости размножилась амеба, опасная для жизни.

Микроорганизм может попасть в человека через нос во время плавания в пресной воде. Она перебирается в головной мозг и вызывает амебный менингоэнцефалит. Ранние симптомы проявляются в виде головной боли, тошноты, рвоты и рассеянности.

Ранее пятилетний ребенок заразился редкими паразитами после отдыха в Египте. Его спасли врачи в Раменском.