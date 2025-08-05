Орущую «яжемать» из Звенигорода сняли на видео: ей грозит уголовное дело
Грозившая убить девочку на детской площадке Звенигорода женщина попала на видео
В распоряжении 360.ru оказалось скандальное видео, на котором «яжемать» из Звенигорода грозилась убить обидчицу своей дочери. Женщина орала и крыла ребенка матом за то, что девочка случайно задела ее ребенка во время игры на детской площадке.
«Дочь этой женщины запнулась об пострадавшую Л. Л. ей стала помогать подниматься, а эта налетела на нее. Угрожала и пыталась ударить, та отвернулась, и Л. едва попало по касательной. Женщина разведена и сама воспитывает дочку. Очень жаль. Получается, любая ненормальная может угрожать чужим детям, бить и так далее», — рассказала 360.ru очевидец случившегося.
На записи видно, что девочка извиняется и объясняет, что просто не заметила дочь женщины. Но разъяренная мать продолжает кричать.
Дядя пострадавшей девочки Артур рассказал 360.ru, что сейчас племянница чувствует себя нормально.
«Упала девочка, и она хотела подать ей руку. <…> А мать этого ребенка подумала, что ее толкнули или ударили. В общем, из-за этого она и налетела», — сообщил он о причинах конфликта.
Артур подчеркнул, что непонятно, в каком состоянии была напавшая на ребенка.
«То ли алкогольное, то ли наркотическое [опьянение], но неадекватное — это 100%», — сказал он.
В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что полицейские разбираются в обстоятельствах скандала на детской площадке.
Личность учинившей разборки с ребенком женщины уже установили. Нарушительницей оказалась местная жительница 1982 года рождения. Ее доставили в отдел полиции, где привлекли к ответственности по двум статьям: за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей и мелкое хулиганство.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством».
Ранее в Уфе мужчина напал на мальчика, который обидел его дочь, и избил его. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.