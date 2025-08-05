«Яжемать» пообещала убить девочку в Звенигороде за то, что та обидела ее дочь
Baza: в Звенигороде женщина грозилась убить девочку, обидевшую ее дочь
В Звенигороде женщина на детской площадке угрожала убить девочку, сообщил Telegram-канал Baza, Конфликт разгорелся в микрорайоне Супонево.
По словам очевидцев, дети играли. Девочка случайно споткнулась и задела дочь агрессивной женщины. Ребенок извинился, но мать пострадавшей уже спешила к обидчице.
«Какого *** она плачет, ***! Дылда ты ***! ***, я тебя убью, ***, ты поняла?!» — орала мать.
В грубой форме женщина в леопардовом платье отчитывала девочку. Она крыла ребенка матом, оскорбляла, грозилась убить и даже замахнулась на глазах у других детей и родителей. Девочка извинялась и уверяла, что не видела дочь женщины. Разъяренная мать продолжала кричать.
«После случившегося к [девочке] подошли другие мамы — они не стали за нее заступаться, а просто продолжили отчитывать, но уже в менее агрессивной манере», — добавил источник канала.
Ранее житель Уфы напал на мальчика, обидевшего его дочь, и жестоко избил. Видео с камер наблюдения оказалось в распоряжении 360.ru. Против агрессивного отца возбудили уголовное дело о хулиганстве.