«Яжемать» пообещала убить девочку в Звенигороде за то, что та обидела ее дочь

В Звенигороде женщина на детской площадке угрожала убить девочку, сообщил Telegram-канал Baza , Конфликт разгорелся в микрорайоне Супонево.

По словам очевидцев, дети играли. Девочка случайно споткнулась и задела дочь агрессивной женщины. Ребенок извинился, но мать пострадавшей уже спешила к обидчице.

«Какого *** она плачет, ***! Дылда ты ***! ***, я тебя убью, ***, ты поняла?!» — орала мать.

В грубой форме женщина в леопардовом платье отчитывала девочку. Она крыла ребенка матом, оскорбляла, грозилась убить и даже замахнулась на глазах у других детей и родителей. Девочка извинялась и уверяла, что не видела дочь женщины. Разъяренная мать продолжала кричать.

«После случившегося к [девочке] подошли другие мамы — они не стали за нее заступаться, а просто продолжили отчитывать, но уже в менее агрессивной манере», — добавил источник канала.

Ранее житель Уфы напал на мальчика, обидевшего его дочь, и жестоко избил. Видео с камер наблюдения оказалось в распоряжении 360.ru. Против агрессивного отца возбудили уголовное дело о хулиганстве.