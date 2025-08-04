Житель Уфы жестоко избил мальчика, обидевшего его дочь

Житель Уфы напал на мальчика, обидевшего его дочь, и жестоко избил. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Видео с камер наблюдения оказалось в распоряжении 360.ru. На кадрах видно, что мужчина гонится за мальчиком, кричащим: «Она мне все простила!».

Когда ребенок падает, мужчина начинает бить его ногами и палкой, а мальчик — кричать и звать на помощь. Оттолкнула нападавшего неизвестная женщина, увидевшая, что происходит.

Мужчину нашли и задержали. Он рассказал, что мальчик ударил его дочь палкой по спине. Против агрессивного отца возбудили уголовное дело о хулиганстве, кроме того, на него составили административный протокол, поскольку при задержании он громко матерился.

Ранее в Тюмени наркоманка избивала маленькую дочь своей подруги и заставляла есть гречку с пола. Женщину задержали полицейские.