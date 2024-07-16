Определена приоритетная версия причины крушения SSJ 100 в Подмосковье

Занимающаяся расследованием крушения Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в Московской области специальная комиссия определилась с приоритетной версией причины катастрофы после изучения результатов расшифровки черных ящиков . Об этом со ссылкой на источник в авиационных службах сообщил ТАСС .

По предварительным данным, специалисты отказались от версии, что крушение произошло из-за проблемы с двигателями.

«Дальше приоритетная версия будет отрабатываться путем исключения других возможных версий», — заявил собеседник агентства.

Он не стал уточнять, какую причину специальная комиссия считает основной.

Источник «Известий» ранее заявил, что одной из версий причин аварии SSJ 100 стала ошибка при установке датчиков угла атаки. По словам собеседника издания, два из четырех регуляторов на авиазаводе установили с отклонением в пять градусов. В результате система безопасности неверно интерпретировала данные и отправила самолет к земле. Перевести управление в ручной режим пилоты не успели.

Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе городского округа Коломна в минувшую пятницу, 12 июля. По предварительным данным, он вылетел с авиазавода под Луховицами после ремонта для тестового полета. На борту самолета находились два пилота и бортпроводник. Никто их них не выжил.