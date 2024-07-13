Тела членов экипажа Superjet обнаружили на месте крушения лайнера

ТАСС: около Коломны обнаружили останки пилотов рухнувшего Superjet

Фото: Телеканал «360»

Правоохранители нашли тела членов экипажа пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение около Коломны. Об этом сообщил ТАСС.

Для опознания летчиков специалисты проведут генетическую экспертизу.

В авиационных службах предположили, что авиакатастрофа могла произойти из-за попадания птиц в двигатель самолета. Еще одной возможной причиной ЧП источник ТАСС также назвал критический сбой системы лайнера.

Superjet упал в Подмосковье 12 июля возле деревни Апраксино. Лайнер выполнял испытательный полет, на борту находились три члена экипажа: штурман и два пилота. Перед авиакатастрофой самолет сделал несколько кругов и подавал сигналы бедствия. Пилоты отвели лайнер в лесной массив, подальше от жилых районов.

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