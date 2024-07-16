Расшифровку «черных ящиков» рухнувшего под Коломной SSJ-100 завершили

Комиссия закончила расшифровку «черных ящиков» упавшего под Коломной SSJ-100

Специалисты закончили расшифровывать содержание «черных ящиков» с потерпевшего крушение под Коломной Sukhoi Superjet 100. Теперь им предстоит сформировать техническое заключение, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Расшифровка бортовых самописцев завершена, готовится итоговый технический документ о причинах крушения воздушного судна», — подчеркнул собеседник агентства.

SSJ-100 разбился в Коломне 12 июля. Борт совершал тестовый полет и направлялся из авиазавода под Луховицами во Внуково. В самолете были три человека, все они погибли.

После крушения возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

По версии СМИ, причиной катастрофы могла стать неправильная установка двух из четырех датчиков угла атаки во время ремонта SSJ-100. Авиаэксперт и главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров напомнил, что для гражданской авиации важны только окончательные итоги расследования.

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Версию о причинах крушения SSJ-100 из-за датчиков поставили под сомнение

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