Сотрудник полиции погиб в ходе стрельбы в Дербенте

МВД сообщило об одном погибшем полицейском из-за стрельбы в Дербенте

Фото: Телеканал «360»

Сотрудник полиции погиб, еще один ранен из-за стрельбы в Дербенте. Такие данные привела руководитель пресс-службы МДВ Дагестана Гаяна Гариева, сообщило РИА «Новости».

Перестрелка произошла в 18:00. Неизвестные обстреляли церковь и синагогу. В ходе ЧП есть погибшие и пострадавшие среди сотрудников правоохранительных органов, отметила Гариева.

«По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, один ранен», — уточнила она.

Подозреваемые в стрельбе в Дербенте скрылись на белом Volkswagen Polo. Его уже объявили в розыск.

Сарик Андреасян, не вари! Прекратить пачкать классику!

Духов день — праздник по понедельникам. Как встретить последнюю неделю перед постом

Приравнять к террористам и лишить прав. В Госдуме захотели жестче наказывать пьяных водителей

Ежегодную спартакиаду «Комус» провели в Лужниках

МММ на новый лад. За что украинки продают жизни своих мужчин

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте