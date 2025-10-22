Опасность беспилотной атаки объявили в Дагестане

В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан, 5:40 (по московскому времени)», — заявили в ведомстве.

Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Также в МЧС предупредили о вероятных перебоях с мобильным интернетом.

Вчера вечером в Минобороны сообщили, что почти 60 беспилотников ликвидировали в небе над Россией за вечер. Большую часть дронов сбили в Брянской области, также один БПЛА обнаружили над Курской.

В ночь на 21 октября беспилотники атаковали Ростовскую область. Один из дронов повредил многоэтажный дом в Батайске. Как отметил губернатор Юрий Слюсарь, беспилотник ударил в стену строения на верхних этажах. В результате случившегося никто не пострадал.