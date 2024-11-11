«Он в любом случае что-нибудь сделает». В Одинцове мужчина убил пенсионера из-за парковки

В Одинцове потасовка на парковке закончилась гибелью пенсионера. После удара по лицу от оппонента он упал, сильно ударился головой об асфальт и через неделю умер в больнице. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

Дочь погибшего Айнура сообщила 360.ru, что подозреваемый Роман М. угрожал всей ее семье. Они были соседями, и у них, по словам женщины, был затяжной конфликт.

«До этого я звонила его (подозреваемого — прим. ред.) брату и сказала: „Вы постоянно ни из-за чего ругаетесь с моим отцом, с моим братом“. Чтобы он прекращал этим заниматься. На что он сказал, что Роман все равно профессиональный борец, он в любом случае что-нибудь сделает», — рассказала она.

Сын убитого Магал подтвердил, что Роман до того не раз угрожал вывезти их в лес и убить.

«Он целенаправленно моему папе нанес удар и произнес такие слова: „Я сейчас тебя убью с одного удара“. То есть у него был умысел», — заявил он.

Когда пенсионер упал, Роман, по словам собеседника 360.ru, даже не попытался как-то помочь, а вместо этого радовался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Суд отправил подозреваемого под домашний арест.

Месяц назад мужчина расстрелял соседей в Долгопрудном, когда они гуляли с собакой, и покончил с собой. Муж погиб на месте, жена получила ранения. По основной версии, они тоже конфликтовали из-за парковки.