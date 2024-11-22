«Он просто никакой». Мигранты напали на заступившегося за женщину хоккеиста в Одинцове

В Одинцовском городском округе хоккеист заступился за женщину, которая сделала замечание шумным приезжим. Он получил удар ножом и попал в больницу. Полиция задержала одного человека, но жена потерпевшего Анастасия Мещерякова сообщила 360.ru о двух агрессорах.

Конфликт, по ее словам, произошел в поселке Барвиха. Местная жительница сделала замечание соседу-мигранту, который сильно шумел, но получила в ответ оскорбления. Муж собеседницы 360.ru услышал это и тоже сделала замечание, тогда гнев обратился в его сторону.

«Изначально, насколько мне известно, был один человек. Далее уже выбежал второй, произошли эти действия, с ножевым ранением. Именно ножевое ранение нанес второй», — сказала жена потерпевшего.

Картину преступления удалось восстановить по показаниям свидетелей, так как сам хоккеист перенес операцию и находится в реанимации. Жена сообщила, что он испытывает боль и постепенно приходит в себя, врачи дадут более подробные подробности завтра.

«Я к мужу заходила. Особо не удалось поговорить, так как он просто никакой. Ждем. Как говорится, накажут всех виновных, я очень на это надеюсь», — сказала она.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части второй статьи 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и задержали 22-летнего иностранца. Пресс-служба Прокуратура Московской области сообщила, что он признал вину. Суд заключил мужчину под стражу до 22 января 2025 года.