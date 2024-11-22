«Он в реанимации». В Барвихе приезжие ударили ножом хоккеиста, заступившегося за девушку
В Барвихе приезжие из Азербайджана порезали хоккеиста, заступившегося за девушку
Приезжие из Азербайджана ударили ножом жителя поселка Барвиха Дениса М., заступившегося за девушку. О состоянии пострадавшего сообщил 360.ru его брат Евгений.
«Знаю, что прооперировали. <…> Он в реанимации», — рассказал он.
Местные паблики сообщили, что приезжие шумели, соседка сделала им замечание. В ответ ее начали оскорблять. После этого в конфликт вмешался Денис, но получил проникающее ранение. Напавших задержали.
Также они сообщили, что Денис занимается хоккеем.
Пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила, что полицейские проводят проверку и позже примут необходимое процессуальное решение.
Ранее мигранты толпой избили жительницу Красногорска, которая сделала им замечание из-за незаконной продажи алкоголя. Она заявила, что с нее также сорвали золотую цепочку.