Поножовщина с мигрантами в Барвихе обернулась уголовным делом

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство после поножовщины в Барвихе

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после того, как приезжие из Азербайджана ранили ножом местного жителя в Барвихе. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка.

Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль расследование дела. Ее представитель на судебном заседании поможет избрать меру пресечения подозреваемому.

Изначально МВД возбуждало уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Конфликт начался в ночь на 22 ноября с того, что приезжие начали громко шуметь и им сделала замечание местная жительница. Мигранты стали оскорблять девушку, и за нее заступился другой местный житель, Дениc, но его ударили ножом. Мужчина попал в реанимацию, его прооперировали. Подозреваемого задержали.