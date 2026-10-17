Около 100 человек напали на штаб-квартиру телеканала CNews в Париже

Группа примерно из 100 человек в масках и капюшонах напала на здание французского телеканала CNews в Париже. Участники акции забросали его различными предметами и разбили окна. Об этом сообщил BFMTV со ссылкой на префектуру столичной полиции.

Нападение произошло в субботу, 17 октября, около семи часов утра по местному времени. Неизвестные собрались возле штаб-квартиры телеканала в западной части французской столицы и перекрыли подъезд к парковке.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Правоохранителям удалось задержать 21 человека.

В здании, подвергшемся нападению, помимо телеканала CNews, располагается редакция французской радиостанции Europe 1.

Ранее около 360 акций протеста провели учащиеся Франции 13 октября, на второй день общенациональной забастовки. На улицы вышли порядка 30 тысяч человек.