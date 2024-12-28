Ограничения в аэропорту Казани отменили

Росавиация: в аэропорту Казани отменили ограничения на прием и отправку рейсов

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — отметили в федеральном агентстве.

Меры перестали действовать с 10:05 по московскому времени.

О введении ограничений в аэропорту Казани стало известно утром 28 декабря. Воздушная гавань прекратила прием и отправку самолетов с 06:00. Авиадиспетчеры, экипажи и службы аэропорта приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Накануне в воздушной гавани Грозного ввели план «Ковер». Причиной стала угроза атаки БПЛА. Работу также приостанавливали аэропорты Сочи, Казани и Астрахани.