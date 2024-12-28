Аэропорт Казани временно приостановил работу утром 28 декабря

Аэропорт Казани утром 28 декабря временно перестал принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 06:00 по московскому времени временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — заявил он.

Кореняко отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Вчера утром план «Ковер» вводили в аэропорту Грозного. По предварительным данным — из-за угрозы беспилотников. В связи с ограничениями задержали несколько рейсов.

Также временно приостанавливали работу аэропортов в Волгограде, Сочи, Астрахани и Казани.