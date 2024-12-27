План «Ковер» из-за угрозы БПЛА объявили в Грозном

Гендиректор аэропорта в Грозном: прием и вылет рейсов ограничили

В аэропорту Грозного ввели ограничения на прием и вылет авиарейсов. Об этом «Интерфаксу» заявил генеральный директор аэропорта Альви Шахгириев.

«Аэропорт закрыт по плану „Ковер“, не принимаем и не выпускаем [воздушные суда]. План „Ковер“ был объявлен в 05:08 по московскому времени», — отметил он.

В связи с введенными ограничениями задерживаются несколько рейсов, добавил Шахгириев.

Ранее временно приостанавливали работу воздушных гаваней в Сочи, Казани, Волгограде Астрахани. Эту информацию подтвердил представитель Росавиации Артем Кореняко. Он также опроверг появившиеся в Сети сообщения об ограничениях работы аэропорта в Самаре. В связи с появлением фейков пресс-секретарь призвал доверять официальным источникам информации.

Утром 27 декабря аэропорт в Сочи снова стал принимать и отправлять самолеты.