Ограничения на полеты ввели в аэропорту Волгограда

Аэропорт Волгограда временно приостановил работу. Об этом в Telegram-канале заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Волгограда», — сообщил пресс-секретарь ФАВТ.

На данный момент в аэропорту приостановили вылеты и прилеты бортов. Кореняко добавил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов.

Накануне утром подобный ограничительный режим вводили в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. В этом же месяце временно перестали принимать и отправлять авиарейсы аэропорт Внуково и воздушная гавань Калуги.

До этого лайнеры не могли завершить полеты во Внуково, Домодедово и Жуковском. Мэр Сергей Собянин позже сообщил, что на подлете к российской столице ПВО отбили атаку беспилотника.