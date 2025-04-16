Ограничения на полеты ввели в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля
Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля временно приостановили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов. Информация о мерах появилась в 7:20.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подчеркнул представитель Росавиации.
В апреле полеты ограничили в московских аэропортах — лайнеры временно перестали приземляться во Внуково, Домодедово и Жуковском. Позже мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что системы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА. За время действия ограничений на запасных аэродромах приземлились 22 самолета.
В этом же месяце временно перестали принимать и отправлять авиарейсы аэропорт Внуково и воздушная гавань Калуги.