Ограничения на полеты ввели в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля

Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля временно приостановили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов. Информация о мерах появилась в 7:20.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подчеркнул представитель Росавиации.

В апреле полеты ограничили в московских аэропортах — лайнеры временно перестали приземляться во Внуково, Домодедово и Жуковском. Позже мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что системы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА. За время действия ограничений на запасных аэродромах приземлились 22 самолета.

В этом же месяце временно перестали принимать и отправлять авиарейсы аэропорт Внуково и воздушная гавань Калуги.