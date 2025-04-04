Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника

Российские ракетчики сбили беспилотник, летевший в сторону столицы. Об этом в Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — сообщил мэр.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Подробностей о пострадавших или повреждениях пока нет.

В ночь на 4 апреля над Липецком прогремело пять мощных взрывов. Сработала система ПВО. Предположительно, украинские дроны пытались атаковать комбинат НЛМК. Жители пригорода Липецка также сообщили о взрывах в небе.

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 23 украинских БПЛА над регионами России. Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью.