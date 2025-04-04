04 апреля 2025 00:37 Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника Фото: РИА «Новости»
Российские ракетчики сбили беспилотник, летевший в сторону столицы. Об этом в
Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — сообщил мэр.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Подробностей о пострадавших или повреждениях пока нет.
В ночь на 4 апреля над Липецком
прогремело пять мощных взрывов. Сработала система ПВО. Предположительно, украинские дроны пытались атаковать комбинат НЛМК. Жители пригорода Липецка также сообщили о взрывах в небе.
Минувшей ночью средства ПВО
уничтожили 23 украинских БПЛА над регионами России. Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью.
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