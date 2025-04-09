Ограничения на полеты ввели во Внуково и аэропорту Калуги

В столичном аэропорту Внуково и в воздушной гавани Калуги ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — написал он.

Представитель Росавиации отметил, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают данные меры для обеспечения безопасности полетов. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов начали действовать с 22:47.

Ранее власти временно ограничили работу сразу трех аэропортов в Москве. Самолеты не принимали во Внуково, Домодедово и Жуковском. Мэр Сергей Собянин позже сообщил, что на подлете к российской столице ПВО отбили атаку беспилотника.