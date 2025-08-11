Ограничения на полеты сняли в аэропортах Калуги и Пензы

Запрет на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Калуги и Пензы. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

“Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов”, – написал он.

До этого Кореняко заявил, что временный запрет на полеты самолетов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода. Губернатор Глеб Никитин отметил, что вражеские беспилотники атаковали две промышленные зоны в регионе.

При отражении атаки дронов в Арзамасском округе скончался один работник предприятия и пострадали два других сотрудника. Их отправили в больницу. Никитин выразил соболезнования семьям погибших. По его словам, на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Также взрывы прогремели в Дзержинске Нижегородской области. Как заявили очевидцы, серия громких звуков раздалась примерно в 05:10.