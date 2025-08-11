В Дзержинске в Нижегородской области прогремела серия взрывов

В Дзержинске в Нижегородской области прогремело не менее трех взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Очевидцы заявили, что услышали взрывы примерно в 05:10. Раздались от трех до пяти громких хлопков. Также о взрывах заявили жители соседнего поселка Петряевка. По предварительным данным, работают системы противовоздушной обороны.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил информацию об атаке беспилотников. По его словам, БПЛА летели в сторону двух промышленных зон в регионе. При отражении атаки в Арзамасском округе один сотрудник предприятия скончался, еще двое пострадали, их отправили в больницу.

Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко заявил о введении временных ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода. Он отметил, что такие меры необходимы для безопасности полетов.