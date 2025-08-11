В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты самолетов

Временные ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

По его словам, такие меры нужны для обеспечения безопасности пассажиров.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в Арзамасе Нижегородской области прогремели мощные взрывы. Очевидцы рассказали, что слышали серию из четырех-семи громких хлопков в восточной части города.

На фоне громких звуков заревела сигнализация у припаркованных автомобилей. По предварительным данным, сработали системы противовоздушной обороны, над регионом появилось густое облако дыма.