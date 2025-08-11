В Нижегородской области БПЛА атаковали 2 промышленные зоны, 1 человек погиб

Вражеские беспилотники атаковали две промышленные зоны в Нижегородской области. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин в Telegram-канале .

«Сегодня ночью совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам в Нижегородской области. Их цель — наши промышленные предприятия», — написал он.

По словам главы региона, при отражении атаки БПЛА в Арзамасском округе погиб один сотрудник, еще двое рабочих пострадали, их госпитализировали. Никитин выразил соболезнования родным и близким погибших.

На место ЧП прибыли специалисты, мэр города Александр Щелоков координирует ситуацию.

Ранее пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко заявил, что в аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По его словам, такие меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.