Огонь охватил мебельный цех в Самаре

Мебельный цех в Самаре загорелся на площади в 500 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар произошел в двухэтажном ангаре. По данным на 09:30, на месте трудились 69 специалистов, применяя 22 спецмашины. Огонь удалось локализовать на 300 квадратных метрах.

В Самарской области установилась очень жаркая погода. Спасатели даже объявили желтый уровень опасности по жаре на 10, 11 и 12 июня. В таких условиях огонь обычно распространяется быстрее.

Ранее в тот же день в Москве потушили пожар в автосалоне. Здание на улице Башиловской загорелось около 05:40. В тушении участвовали 93 спасателя. Несмотря на их усилия, площадь возгорания увеличивалась — поначалу она составляла 50 квадратных метров, но выросла до 200. К 08:50 пожар удалось локализовать. Его последствия показали на видео.