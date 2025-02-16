Офис в Ярославле загорелся из-за замыкания в тепловентиляторе

В Хабаровском крае из-за короткого замыкания в удлинителе сгорела квартира. Ее хозяин смог выбраться из горящего помещения через окно. Двое его соседей пострадали от угарного газа, их госпитализировали.
В Санкт-Петербурге пожар произошел на складах с клеем и ацетоном. Прокуратура начала проверку случившегося на предмет соблюдения требований промышленной безопасности.
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