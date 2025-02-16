Офис в Ярославле загорелся из-за замыкания в тепловентиляторе

В Ярославле пожар произошел в офисе, расположенном на первом этаже многоквартирного дома по улице Гончарова. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Причиной возгорания стало короткое замыкание в тепловентиляторе. Спасателям потребовалось три минуты, чтобы ликвидировать огонь. Обошлось без пострадавших.

Ранее автосервис с газовыми баллонами загорелся на северо-востоке Москвы. Причиной возгорания стала искра в ремонтном цехе.

В Хабаровском крае из-за короткого замыкания в удлинителе сгорела квартира. Ее хозяин смог выбраться из горящего помещения через окно. Двое его соседей пострадали от угарного газа, их госпитализировали.

В Санкт-Петербурге пожар произошел на складах с клеем и ацетоном. Прокуратура начала проверку случившегося на предмет соблюдения требований промышленной безопасности.