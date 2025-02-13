В Санкт-Петербурге загорелись склады с клеем и ацетоном

Крупный пожар произошел в промзоне в Санкт-Петербурге. На место происшествия прибыли спасатели. Об этом 360.ru рассказали очевидцы.
«Увидели дым, огонь. Службы на месте, я видела, как подъезжали пожарные. Говорят, что место возгорания — это склады с клеем, рядом с которыми расположен склад с ацетоном», — сказала собеседница 360.ru.
Пожар на предприятии по производству лакокрасочных изделий ООО «Зиверг» в промзоне на Волхонском шоссе подтвердила пресс-служба прокуратуры Ломоносовского района Санкт-Петербурга. Ведомство начало проверку случившегося на предмет соблюдения требований промышленной безопасности.
Ранее пожар произошел в здании автосервиса в Екатеринбурге. Огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли 38 специалистов и 14 единиц техники. Обошлось без пострадавших.
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