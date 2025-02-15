Автосервис с газовыми баллонами загорелся на северо-востоке Москвы

Пожар вспыхнул в двухэтажном здании автосервиса на Огородном проезде в Москве. Внутри помещения могут находиться газовые баллоны, сообщил источник 360.ru

Данные о ЧП поступили в спасательную службу в 10:17. По предварительной информации, причиной возгорания стала искра в ремонтном цехе. С крыши здания идет густой черный дым, огонь перекинулся на автомобили.

Людей внутри помещения нет. По словам представителей администрации автосервиса, в очаге пожара находятся шесть газовых баллонов.

На место прибыли спасатели. Они проложили магистральную и рабочую линии для тушения, а также установили бронещит. В пресс-службе МЧС уточнили, что к ликвидации возгорания привлекли 17 специалистов и пять единиц техники. К 11:00 пожар удалось локализовать на 20 квадратных метрах.

Ранее задымление произошло в здании на северо-востоке столицы. Причиной стало короткое замыкание. Обошлось без пострадавших, эвакуация не потребовалась.