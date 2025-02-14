В Хабаровском крае из-за удлинителя сгорела квартира

В Хабаровском крае квартира сгорела из-за удлинителя, при пожаре пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным министерства, загорелась однокомнатная квартира в трехэтажном доме в городе Советская Гавань, 48-летний хозяин смог выбраться из горящего помещения через окно. Двое соседей — 24-летняя женщина и 30-летний мужчина — отравились угарным газом. Всех троих отправили в больницу.

«Сотрудники МЧС России потушили пожар на 25 квадратах. На месте работали 11 огнеборцев и четыре единицы техники. Предположительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание», — заявили в МЧС.

Ранее пожар начался в Центральном районе Сочи. Огонь охватил одноэтажный частный дом. Пламя разгорелось на площади 80 квадратных метров.