Один из летевший на Москву украинских БПЛА успели снять на видео

Видео снимали в темное время суток, на ним плохо видно беспилотник, но хорошо слышно звук, с которым он летел. Его и другие БПЛА сбили силы противовоздушной обороны на подлете к столице.

Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО уничтожили над Россией 74 беспилотника. Больше всего дронов ликвидировали над Московским регионом — 23. Также 14 БПЛА сбили над Курской, над Ростовской — 12, по 10 над Калужской и Брянской, четыре — над Тульской, один — над Липецкой областью.

Обломки дрона задели крышу многоэтажки в ЖК «Престиж» в московском рабочем поселке Киевский. В результате происшествия газовая труба получила повреждения. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий.