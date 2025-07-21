Появилось видео с места падения обломков БПЛА в поселке Киевский в Москве

Место падения обломков БПЛА в московском поселке Киевский сняли на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru. Очевидцы прокомментировали случившееся.

На ролике можно увидеть части сбитого беспилотника и последствия падения. Территорию на месте прилета оцепили.

Местная жительница рассказала 360.ru, что громкий звук прогремел примерно в полпятого утра. В течение получаса девушка услышала второй прилет. Она обратилась в экстренные службы.

«У меня спросили, есть ли пострадавшие. Я не видела, сказала, что вижу пламя и просто дала знать, что произошла ситуация. Мы не знали, есть уже на месте службы спасения или нет. Звук был, конечно, громкий», — отметила девушка.

Еще две очевидицы рассказали, что взрыв прогремел в 06:00.

«Все проснулись, побежали посмотреть, любопытно же. Нет бы спрятаться под диван, под кровать. Побежали на балкон смотреть. Но дыма, гари не было. Никаких вроде шумов не было, запаха не было», — отметила одна из женщин.

Другая жительница добавила, что скопления людей также не наблюдалось.

По данным Минобороны, всего за ночь средства ПВО сбили 23 украинских БПЛА над Московским регионом, 15 дронов летели на столицу.