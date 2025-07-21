В многоэтажке в поселке Киевский после атаки БПЛА повредилась газовая труба

В многоэтажке в ЖК «Престиж» в московском рабочем поселке Киевский, который задели обломки беспилотника, получила повреждения газовая труба. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, произошло факельное горение. Пожар уже потушили, газ перекрыли. Также повреждения получила бетонная конструкция на площади шесть квадратных метров.

Ни одна из квартир не пострадала, окна не разбились. На крыше остались обломки фюзеляжа БПЛА самолетного типа.

Очевидица рассказала в беседе с 360.ru, что во время ЧП случился сильный взрыв. На место сразу прибыли сотрудники экстренных служб.

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале заявил, что силы ПВО уничтожили с полуночи 21 июля девять БПЛА, позже заявил о ликвидации еще четырех дронов.