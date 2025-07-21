Силы ПВО за ночь 21 июля сбили 74 беспилотника над Россией

Силы противовоздушной обороны уничтожили минувшей ночью более 70 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:20 по московскому времени 20 июля до 7:00 21 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего БПЛА ликвидировали над Московским регионом — 23. Еще 14 дронов сбили над Курской, 12 — над Ростовской, по 10 — над Брянской и Калужской, четыре дрона уничтожили над Тульской и один — над Липецкой областью.

Обломки беспилотника задели многоэтажку в ЖК «Престиж» в московском рабочем поселке Киевский. В результате ЧП газовая труба получила повреждения, начался пожар. На место оперативно прибыли спасатели, огонь потушили, газ перекрыли. По предварительным данным, никто не пострадал.