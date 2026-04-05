Мужчина пострадал из-за атаки дронов в Брянской области

Украинские боевики атаковали поселок Сенчуры Суземского района с помощью дронов-камикадзе. Пострадал местный житель, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале .

«В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель», — написал он.

Мужчину госпитализировали и оказали ему всю необходимую медицинскую помощь. Автомобиль получил повреждения. На месте ЧП работают спецслужбы.

В небе над Ленинградской областью утром сбили 19 дронов ВСУ. В районе порта Приморск обломки повредили участок нефтепровода. Никто не пострадал. На фоне атак в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани.