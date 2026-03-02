Один человек погиб в результате падения крана на стройке на севере Москвы

Один человек погиб при падении крана на стройплощадке на севере Москвы. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

Происшествие случилось на улице Смольной. Судя по фото, стрела и конструкция упали вдоль ограждения стройки, рядом перевернулся автомобиль. На месте работают спасатели. Обстоятельства и причины ЧП уточняются.

В декабре прошлого года конструкция стрелы базового крана рухнула на рабочего на строительном объекте в Москве. В результате ЧП мужчина 1985 года рождения погиб. Это произошло при строительстве здания на Большой Юшуньской улице.

Ранее кран упал на людей в Севастополе: погиб один человек, двое получили травмы.