Один человек погиб при обрушении строительного крана в Севастополе

В Севастополе один человек погиб и 2 пострадали при падении строительного крана

Утром 15 августа в Севастополе упал строительный кран, погиб один человек и еще двое получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

ЧП произошло в районе проспекта Октябрьской Революции. На месте работают спасатели и медицинские бригады, причина падения техники выясняется.

Прокуратура Севастополя в Telegram-канале сообщила, что начала проверку по факту ЧП. В надзорном ведомстве уточнили, что стрела башенного крана сорвалась при его монтаже.

На место для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Гагаринского района Алексей Казаков.

В ходе проверки с привлечением контрольно-надзорных органов прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства охраны труда и промышленной безопасности, а также градостроительного законодательства.



В конце июля кран рухнул в Волжском порту и попал на видео.