Упавшая часть крана убила рабочего на юго-западе Москвы
Конструкция стрелы базового крана рухнула на рабочего на строительном объекте в Москве. В результате ЧП мужчина 1985 года рождения погиб, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Часть крана обрушилась при строительстве здания на Большой Юшуньской улице в Зюзине.
«Работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует Зюзинский межрайонный прокурор Евгения Кречетова», — отметили в пресс-службе.
Прокуратура проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки.
По данным источника 360.ru, конструкция сорвалась на объекте напротив дома No 14.
Ранее строительный кран упал на людей в Севастополе в районе проспекта Октябрьской Революции. В результате погиб один человек, двое получили травмы.
Предположительно, стрела крана сорвалась при его монтаже. По факту ЧП организовала проверку региональная прокуратура.