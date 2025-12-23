Упавшая часть крана убила рабочего на юго-западе Москвы

Конструкция стрелы базового крана рухнула на рабочего на строительном объекте в Москве. В результате ЧП мужчина 1985 года рождения погиб, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Часть крана обрушилась при строительстве здания на Большой Юшуньской улице в Зюзине.

«Работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует Зюзинский межрайонный прокурор Евгения Кречетова», — отметили в пресс-службе.

Прокуратура проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки.

По данным источника 360.ru, конструкция сорвалась на объекте напротив дома No 14.

Ранее строительный кран упал на людей в Севастополе в районе проспекта Октябрьской Революции. В результате погиб один человек, двое получили травмы.

Предположительно, стрела крана сорвалась при его монтаже. По факту ЧП организовала проверку региональная прокуратура.