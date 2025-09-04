Один человек погиб при сходе горной породы в Якутии

По неуточненной информации, один человек погиб при сходе горной породы на руднике в Оймяконском районе Якутии. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«По оперативным данным в результате схода погиб проходчик, 1977 года рождения», — заявили в ведомстве.

Правоохранители начали проверку по факту случившегося. Во время нее дадут оценку соблюдению законов о безопасности и другим вопросам.

Ранее МЧС Якутии сообщило, что в момент обрушения горной породы на руднике были 55 человек. На место происшествия отправили отделение военизированного горно-спасательного отряда МЧС России. Специалисты начали выводить рабочий персонал на поверхность. Работу рудника временно остановили.

Ранее более 50 населенных пунктов в Дагестане остались без электричества из-за горного обвала. На место сразу отправили ремонтников.