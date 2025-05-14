Более 50 сел остались без транспортного сообщения из-за горного обвала в Дагестане

В результате схода скальной породы на автомобильную дорогу Гуниб — Цуриб на административной границе Гунибского и Чародинского районов Дагестана без транспортного сообщения остались 53 населенных пункта, в которых проживают более 14 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Обвал произошел утром в среду, в 07:43 диспетчеры ЕДДС Чародинского района получили информацию о нем.

«Без дорожного сообщения остались 53 населенных пункта Чародинского района с населением 14 052 человека», — заявили в МЧС.

На расчистку дороги выехала бригада в составе двух человек и одной единицы техники. Всего от РСЧС привлекли четыре человека и две единицы техники.

Ранее на видео попал провал моста под 120-тонными грузовиками в Кировской области. Из-за этого движение по федеральной трассе «Вятка» временно ограничили.