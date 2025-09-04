В Якутии при обрушении горной породы на руднике пострадал человек

В Оймяконском районе Якутии при обрушении горной породы пострадал человек. Об этом сообщило МЧС по региону в Telegram-канале .

По данным ведомства, обрушение произошло на руднике.

«На момент обрушения горной породы, на данном горизонте находился один человек, всего на руднике находилось 55 человек, производится вывод рабочего персонала на поверхность», — сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работают отделение военизированного горно-спасательного отряда МЧС России и команда рудника. Работа рудника приостановлена до выяснения причин обрушения.

В начале августа в шахте Шерловская-Наклонная в Ростовской области рухнула конструкция на глубине 500 метров. Под землей на безопасном расстоянии оставались два проходчика, к ним на помощь выехали горноспасатели и бригады скорой помощи.