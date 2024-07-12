Один человек погиб при пожаре в квартире на западе Москвы

Источник 360.ru: при пожаре в квартире в Москве погиб один человек

Фото: РИА «Новости»

Пожар произошел в квартире на улице Скульптора Мухиной на западе Москвы. Жертвой ЧП стал один человек, также есть пострадавший, сообщил источник 360.ru.

Огонь охватил помещение на 13-м этаже, там загорелись вещи и мебель. Мужчину удалось спасти, его осматривают врачи скорой помощи.

Жертвой пожара стала женщина. Еще 10 жильцов самостоятельно эвакуировались из подъезда.

Ночью 12 июля пожар вспыхнул в Солнечногорске. Клуб «Карэ» сгорел дотла. В соседнем помещении находился зоомагазин — животных спасли.

Накануне в Подольске загорелась крыша многоэтажного дома. На место прибыли полиция, скорая и спасатели. В результате пожара никто не пострадал.

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